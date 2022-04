Forte terremoto avvertito nel Sud Italia di magnitudo 6

Un forte terremoto di magnitudo 6 è avvenuto in Bosnia ed Erzegovina. La scossa in questione è stata avvertita anche in alcune aree dell’Italia meridionale e centrale. Numerose le segnalazioni anche dalla Sicilia.

La forte scossa di terremoto è stata avvertita alle 23.07 in tutta la Campania ma anche in Abruzzo, Puglia e Lazio. L’epicentro non è in Italia ma in Bosnia dove i sismografi hanno registrato una scossa con magnitudo di 6.0. Il forte terremoto si è sentito in tutto il Sud Italia e sui social è esploso subito il panico.

