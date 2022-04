Paura sulla SS186 di Monreale, masso in bilico sulla carreggiata a Borgetto

Momenti di paura e tragedia fortunatamente solo sfiorata lungo la SS186 di Monreale. All’altezza di Borgetto la strada è stata chiusa al traffico fin dalle prime luci dell’alba a causa di un enorme masso che è venuto giù dalla montagna. Adesso il masso rischia pericolosamente d’invadere la carreggiata.

Sul posto i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il tecnici dell’Anas.

Disagi per gli automobilisti provenienti da Palermo costretti a deviare in direzione Sagana, mentre i cittadini di Borgetto sono attualmente impossibilitati a percorrere quella che è una delle principali arterie in uscita del centro abitato.

Sul posto i vigili del fuoco attendono la perizia di un esperto al fine di valutare l’effettiva pericolosità del macigno a cui, di fatto, è stata strappata la rete di contenimento installata sulla parte rocciosa su cui poggia. La rete sarebbe stata strappata da mezzo pesante che ha percorso la tortuosa strada senza accorgersi di aver scardinato il sistema di sicurezza para-massi.

Foto Filippo La Corte Facebook