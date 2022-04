Tragico incidente nel Palermitano, muore una ragazza, grave l’amica

Una ragazza morta e un’altra giovane ferita in modo grave. È il bilancio di un tragico incidente mortale avvenuto questa notte in autostrada nelle vicinanze di Altavilla Milicia, in provincia di Palermo.

Lo schianto violentissimo è avvenuto sulla A19, all’altezza dello svincolo di Altavilla Milicia attorno alle 4 del mattino.

Condividi

Redazione 6126 posts 0 comments