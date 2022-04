Dramma sulle strade siciliane, un morto e tre feriti, c’è anche un bambino

Ancora un altro incidente mortale è avvenuto oggi in Sicilia. Teatro dell’ennesima tragedia della strada il Siracusano. Il bilancio parla di un uomo morto e tre persone ferite, compreso un bambino di 10 anni. Corrado Pomillo, 50 anni, di Noto, ha perso la vita.

L’incidente è avvenuto in contrada Spalla, all’ingresso nord di Siracusa. Vittima il 50enne siracusano, che si trovava a bordo di un auto che si sarebbe scontrata frontalmente con un’altra vettura. L’uomo è deceduto in ospedale a Catania dove era stato trasferito in l’elisoccorso per le gravi ferite riportate.

