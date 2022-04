A Monreale scoppia la festa del SS Crocifisso, in piazza cantano i The Kolors

A Monreale al via la 396esima edizione della Festa del Santissimo Crocifisso. “Fontane danzanti”, alborate sul Monte Caputo, concerti, bande musicali, gruppi folkloristici e carri siciliani. Dopo due anni di stop, torna la tradizionale Festa. Fiore all’occhiello, oltre alle sentitissime manifestazioni religiose, sarà il grande concerto gratuito dei The Kolors. Il clou della festa è rappresentato dalla emozionante processione del Santissimo Crocifisso riportato per le strade di Monreale sulle spalle dei fratelli.

Oggi al Municipio il sindaco monrealese Arcidiacono, insieme alla giunta, ha presentato il programma delle manifestazioni. Arcidiacono ha ringraziato tutti coloro che hanno collaborato per la piena riuscita della festa dalle forze dell’Ordine alle associazioni, dagli enti agli sponsor. “Una macchina organizzativa complicata ma che si è rivelata perfetta – ha dichiarato Arcidiacono – grazie all’entusiasmo e all’esperienza di tutti coloro che hanno collaborato nella realizzazione di una grande festa. Abbiamo organizzato un calendario che rievocherà momenti storici tenendo conto delle nostre risorse, grazie anche agli enti e agli sponsor che ci hanno sostenuto”.

“Il sentimento di fede e affetto che lega i monrealesi al loro Patruzzu Amurusu – ha detto il presidente del Consiglio comunale Intravaia – non è mai venuto meno nel corso di questi due anni, ma il ritorno ai festeggiamenti rappresenta un momento di rinascita anche sul piano culturale e turistico. La nostra festa è conosciuta in tutto il mondo grazie ai tanti monrealesi che da ogni continente restano legati e la seguono attraverso moderne tecnologie. Ritornare ai colori, alle immagini e anche agli odori che per anni non avevamo potuto apprezzare”.

Sabato 30 aprile nel pomeriggio è prevista la mostra di costumi d’epoca a seguire lo spettacolo di danza a piazza Guglielmo, alle 21 Rupert in Concerto a piazza Padre Pio e alle 22,30 si conclude la giornata con le “fontane danzanti”. Giorno 1 maggio si aprirà con l’alborata, alle 9 l’omaggio al Santuario del Santissimo Crocifisso, concerti bandistici, alle 10 sfilata di carri siciliani, alle 21 spettacolo del cabarettista Sasà Salvaggio e a seguire lo spettacolo piro-musicale.

Il 2 maggio tamburi in festa, gruppi folk, bande per le vie della città e il concerto di The Kolor alle 21.30. Il 3 maggio è dedicato alla tradizionale processione che alle 18 partirà dal Santuario del Santissimo Crocifisso. Il presidente dell’associazione Salvatore Modica ha parlato della grande disponibilità ed entusiasmo che hanno dimostrato i cittadini monrealesi per la festa ricordando che è iniziata ed è stata istituita per una richiesta di miracolo che si ripropone ancora oggi.