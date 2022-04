Schianto in via Messina Marine, 57enne di Villabate in codice rosso

È un uomo di 57 anni di Villabate l’uomo che è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo dopo un grave incidente. Lo schianto è avvenuto, come abbiamo raccontato già ieri sera, in via Messina Marine, a Palermo, intorno alle 21.

Il 57enne, V.G. le iniziali del suo nome, secondo le ricostruzioni, stava rientrando verso Villabate a bordo di uno scooter ma, per cause da accertare, si è scontrato con una Suzuky Swift. Un impatto violentissimo che ha fatto sbalzare dal veicolo a due ruote l’uomo, finito poi sull’asfalto.

