Uomo investito a Misilmeri, “Il responsabile non sarebbe fuggito”

Non sarebbe fuggito il giovane motociclista di 23 anni che è stato poi rintracciato dai Carabinieri al Buccheri La Ferla e che avrebbe investito un uomo di 64 anni a Misilmeri. La vicenda ieri in corso Quattro Aprile nel centro in provincia di Palermo.

Secondo quanto sostengono molti testimoni che hanno assistito alla scena, infatti, il ragazzo, un palermitano di 23 anni, non sarebbe fuggito via ma avrebbe prestato soccorso alla persona investita e avrebbe atteso l’arrivo dell’ambulanza. Anche per il giovane sarebbe stato necessario l’intervento dell’ospedale dove poi lo hanno rintracciato i carabinieri. Nello stesso ospedale è ricoverato l’uomo che è stato investito.

