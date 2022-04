Superbonus 110, proroga al 30 agosto per le villette monofamiliari

Un Superbonus a maglie più larghe e la proroga per le villette unifamiliari che raggiungono il 30% dei lavori eseguiti entro una data limite. Il governo è anche pronto a prorogare di due mesi il termine in scadenza il 30 giugno sul Superbonus

per le villette. Ma la coperta è corta.

Al momento occorre necessariamente avere raggiunto almeno il 30% dei lavori messi in preventivo alla data del 30 giugno 2022 per queste abitazioni. La data però potrebbe essere spostata di qualche mese.

Poiché sono sopravvenute delle complicazioni come l’aumento dei costi di bollette e materie prime e – nel caso del Superbonus 110 – anche una serie eccessiva di cambiamenti in corso della normativa, in tanti hanno visto una sospensione temporanea dei lavori in casa tali da pregiudicare loro il raggiungimento della soglia minima indicata.

