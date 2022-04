Incidente stradale in via Messina Marine, uomo in codice rosso

PALERMO – Grave incidente a Palermo, in via Messina Marine questa sera con un motociclista in codice rosso. L’uomo, che si trovava in sella ad uno scooter, è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo che si è schiantato contro un’auto.

L’incidente è avvenuto in direzione Villabate. Un’auto, una Suzuki Splash, ha impattato contro una moto, sh 350, per cause ancora da accertare. Il conducente del mezzo a due ruote, in seguito al terribile scontro, è stato condotto d’urgenza presso l’ospedale Buccheri La Ferla, in cui è arrivato in codice rosso.

