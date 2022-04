Impatto violentissimo, ambulanza si schianta contro auto a Palermo

Violento incidente questa mattina in pieno centro città a Palermo tra un’automobile e un’ambulanza. Lo schianto è avvenuto tra via Duca della Verdura e via Marchese di Villabianca.

Sul posto è dovuta intervenire un altro mezzo di soccorso per portare il trasportato in ospedale dopo l’incidente che ha reso inutilizzabile l’ambulanza. Non sarebbero gravi le condizioni delle persone che si trovavano sull’auto, distrutta nella porzione anteriore. Qualche trauma è stato riportato dai soccorritori che erano sul mezzo, che, a causa dell’impatto, ha terminato la sua corsa sul marciapiede.

