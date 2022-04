La Sicilia è la meta dei vip, Federica Pellegrini innamorata della Valle dei Templi

La Sicilia torna a essere anche nel 2022, l’anno della rinascita del turismo, una delle mete preferite di vip italiani e internazionali. Sono tante le personalità più o meno celebri che hanno scelto la Sicilia come meta ideale in cui trascorrere le ferie pasquali, il primo assaggio di quello che accadrà durante la stagiona estiva quando il mare e le nostre bellezze attireranno decine di personalità dello spettacolo e dello sport.

In questi ultimi giorni sull’isola sono numerosi gli avvistamenti di vip e sono tanti gli scatti postati sui social. Prima foto fra tutti quella della ex campionessa di nuovo Federica Pellegrini, oggi conduttrice di Italia’s got talent. La Pellegrini ha postato una serie di fotografia durante la sua vacanza in Sicilia. Lo scatto vitale nella Valle Dei Templi Agrigento. Federica ha pubblicato una foro scattata sotto uno dei templi più belli che ci sono in Sicilia ottenedndo oltre 30mila like e decine di commenti. A seguire la Pellegrini si è data alla tintarella all’interno delle celebre struttura turistica, meta di vip e facoltosi, Verdura Golf & Spa Resort di Sciacca. Anche qui la foto è stata d’obbligo nel corso di una giornata colma di sole.

