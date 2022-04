Lì dove il mare è una fogna, ecco dove NON fare il bagno a Palermo

Mare inquinato come una fogna dove è pericoloso fare il bagno per la presenza di scarichi fognari che rendono il mare sporto e inavvicinabile. Ecco a Palermo dove NON fare il bagno e dove scatta il divieto di balneazione.

È stata emanata oggi l’ordinanza sindacale dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando. Il primo cittadino, “ravvisata l’inderogabile esigenza di tutelare la salute pubblica”, dispone il divieto di balneazione, dal 1° maggio al 31 ottobre 2022, in alcuni tratti di mare antistanti la costa del territorio del Comune di Palermo.

Redazione