Grave incidente a Palermo, guardia giurata in coma al Civico

Un vigilantes ricoverato in condizioni gravi dopo un incidente avvenuto a Palermo, in viale dell’Orsa maggiore, all’incrocio con via del Capricorno. Una guardia giurata della Ksm di 54 anni M.T. È rimasto gravemente ferito e trasportato in codice rosso all’ospedale Civico dopo lo schianto tra due automobili avvenuto attorno alle 23 di questa notte nella zona tra via Villagrazia e Falsomiele.

L’uomo era alla guida di una Citroen C3 della Ksm che si è scontrata violentemente contro una Lancia Y guidata da un ragazzo di 18 anni. La guardia giurata è stata soccorsa dal 118 che lo ha portato in codice rosso al pronto soccorso del Civico. Poi il ferito è stato trasferito nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni sono ancora molto gravi e la prognosi è riservata.

Sul posto anche gli agenti dell’Infortunistica per eseguire i rilievi. Una delle due auto, secondo i rilievi della sezione dell’infortunistica della polizia municipale, non avrebbe rispettato la precedenza e provocato lo scontro che oltre alle due auto ha coinvolto anche altre tre parcheggiate. Per estrarre l’uomo dall’auto incidentata è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che poi hanno affidato il 45enne ai soccorritori per il trasporto al Civico. La municipale ha anche acquisito le immagini di alcune telecamere che potrebbero chiarire la dinamica del grave incidente.

