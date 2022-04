Appuntamento hot si trasforma in violenta rapina, due palermitani arrestati

La Polizia di Stato ha messo ai domiciliari due palermitani di 18 e 19 anni accusati di una violenta rapina. I due avevano un appuntamento con una donna in un B&B nella zona del centro di Palermo per consumare un rapporto sessuale. Una volta dentro la struttura i due giovani hanno avrebbero la donna, l’hanno picchiata e le avrebbero rubato 800 euro e due cellulari. Poi sarebbero fuggiti via.

La Polizia di Stato del commissariato Porta Nuova ha analizzato sistemi di videosorveglianza della zona e ha analizzato i tabulati dei cellulari sottratti alla vittima. Secondo le indagini i due sarebbero responsabili di altri episodi simili anche se non ancora denunciati dalle vittime.

Alcune rapine sarebbero stati commesse anche in altri luoghi della provincia di Palermo.

