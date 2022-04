Falciata in pieno centro ad Alcamo, muore una donna

Vita Carollo, 73 anni, è morta ad Alcamo a seguito di un incidente stradale. La donna è stata travolta da un’automobile in piano centro città, poi è deceduta hna volta trasportata in ospedale.

La tragedia si è consumata questo pomeriggio ad Alcamo, in provincia di Trapani, in via Madonna del Riposo.

Il 118 ha subito trasportato la donna, gravemente ferita all’ospedale di Alcamo dove però è spirata subito dopo il ricovero al Pronto soccorso. Troppo gravi le ferite riportate.

Condividi

Redazione 6103 posts 0 comments