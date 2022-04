Travolti e uccisi, Prizzi piange Cola e Nino

Antonino Vallone, 84 anni, e Nicolò Costa, 82 anni, entrambi pensionati. Sono loro le vittime del tragico incidente stradale avvenuto questa notte a Prizzi. Una comunità a lutto. I due uomini erano molto conosciuti nel paese in provincia di Palermo.

Un imprenditore di 48 anni è stato denunciato dai carabinieri per omicidio stradale dopo avere travolto i due anziani pedoni. L’incidente è avvenuto in via Sandro Pertini, l’automobilista era a bordo di una Fiat Freemont che ha travolto i due uomini. L’auto dell’investitore è stata sequestrata.

Sono in corso indagini per accertare la dinamica del sinistro Per Prizzi, dove proprio per le festività Pasquali si svolge la manifestazione molto conosciuta del Ballo dei diavoli, è stato un giorno di lutto e dolore. I due pensionati erano molto conosciuti in paese. Il gruppo Prizzi e prulizzesi nel mondo piange i due concittadini Cola e Nino, così erano chiamati da tutti. “Oggi tutta la comunità prizzese piange la morte di due grandissime persone, Nicola Costa e Nino Vallone, in seguito ad un tragico e fatale incidente avvenuto, ieri sera, a Prizzi in Viale Sandro Pertini, complice la densissima nebbia che molto spesso avvolge la nostra montagna. Condoglianze sentitissime a tutte le famiglie da parte mia e da parte di tutto il nostro Gruppo”. Il funerale sarà celebrato il 19 aprile presso la chiesa del SS Crocifisso di Prizzi.

