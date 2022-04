È morto il figlioletto di Cristiano Ronaldo

Pochi minuti fa l’asso portoghese – bomber della nazionale e del Manchester United – Cristiano Ronaldo e la super modella Georgina Rodriguez hanno annunciato con un post pubblicato su Instagram la morte del loro bambino. Tanta la tristezza per la perdita di uno dei due gemelli che Georgina stava dando alla luce.

Il piccolo era nato qualche ora fa, ma purtroppo per cause ancora poco chiare è deceduto. Nonostante questa tristissima notizia, l’altra figlia di Cr7 è nata senza complicazioni. “È con la più profonda tristezza – si legge nell’account Instagram di Cristiano Ronaldo – che annunciamo la scomparsa del nostro bambino. È il dolore più grande che un genitore possa provare. Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po’ di speranza e felicità. Ringraziamo medici e infermieri per tutta la cura e il supporto che ci hanno fornito. Siamo devastati e chiediamo privacy in questo momento così difficile. Piccolo nostro (riferendosi al figlio appena scomparso, n.d.r.) sei il nostro angelo e ti ameremo per sempre”.

Il post in pochissimi minuti ha raggiunto oltre centocinquanta mila commenti. Moltissimi esponenti del mondo del calcio – e dello sport in generale – si sono stretti al dolore del calciatore e della sua consorte.

Emanuele Fragasso 9 posts 0 comments