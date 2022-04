Scommesse abusive a San Cipirello, sequestrati tre pc ad agenzia

Scommesse abusive a San Cipirello tre computer sequestrati. Nella provincia del capoluogo siciliano proseguono le verifiche presso gli esercizi pubblici a tutela dell’ordine pubblico, dei giocatori, dei minori e degli operatori di gioco autorizzati.

I funzionari dell’Ufficio dell’Agenzia Dogane e Monopoli hanno effettuato delle verifiche presso centri scommesse nel comune di San Cipirello. In particolare, in un punto gioco ippico autorizzato dall’Agenzia e munito della licenza rilasciata dalla Questura, in una saletta appartata, sono state trovati tre personal computer con i quali si consentiva agli utenti di effettuare gioco illegale. Accedendo in internet era possibile effettuare scommesse o altre tipologie di gioco senza che fossero apparecchiature elettroniche collegate alla rete legale di ADM.

In tali casi la specifica normativa prevede, oltre al sequestro dei computer, una pesantissima sanzione amministrativa da 5.000 fino a 50.000 euro per ciascun apparecchio e la chiusura dell’esercizio ove installato da 30 a 60 giorni.

