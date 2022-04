Pasqua la pioggia in Sicilia, scatta l’allerta meteo gialla della Protezione Civile

Sarà una pasqua con la pioggia e il dipartimento di Protezione civile mette in guardia diramando un avviso di allerta meteo gialla per tutta la regione. Un po’ meglio andrà per il Lunedì dell’Angelo. Per la giornata di domani, domenica 17 aprile, il dipartimento di Protezione civile ha pubblicato un bollettino di allerta meteo gialla. L’avviso riguarda il rischio idrogeologico. Il livello di allerta è di attenzione.

In particolare, si prevedono piogge sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. I venti, come recita l’avviso, saranno forti a prevalente componente nord-orientale.

I mari, inoltre, saranno molto mossi tutti i bacini, tendenti ad agitati i settori occidentali del Tirreno e lo

Ionio meridionale.

Lunedì dell’Angelo sarà più soleggiato con un po’ di vento al sud. Da mercoledì 20 arriverà una intensa perturbazione atlantica.

Seguici su Facebook

Condividi

Redazione 6085 posts 0 comments