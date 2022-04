Palo cade su processione a Palermo, una donna in ospedale

Cade palo della luce durante processione del venerdi santo, una donna ferita. È successo venerdì sera a Palermo, in via Paruta ad angolo con via Santa Venera. Durante la processione del venerdi Santo, vicino la chiesa di San Basilio.

Immediato l’intervento di carabinieri e ambulanza che hanno portato la donna all’ospedale Ingrassia di Mezzo Monreale. Si è trattato di un palo della luce ammalorato che si è schiantato per terra e che ha colpito la donna. Sono in corso accertamenti.

Condividi