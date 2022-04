L’Ucraina colpisce incrociatore russo, dalla Sicilia partono due droni Nato e USA

Qualcosa d’inaspettato è accaduto in Sicilia a causa di un evento avvenuto nel mar Nero in queste ore. Un incrociatore russo, infatti, è stato incendiato forse dopo essere stato colpito da un missile antinave ucraino. Dalla Sicilia sono partiti in contemporanea, dopo questo, evento, due droni.

Lo dice il sito Itamilradar che è insolito che sia un drone NATO che un drone della United States Air Force

decollino contemporaneamente da Sigonella, ma stamattina è successo. Il NATO Northrop Grumman RQ-4D e l’USAF Northrop Grumman RQ-4B (FORTE10) hanno lasciato la base siciliana intorno alle 10:00 per dirigersi verso il teatro bellico ucraino.

Condividi