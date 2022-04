Parla l’amministratore giudiziario della Cantine Simonetti, “Taglio col passato, dateci fiducia”

Parla Carlo Catalano, nominato dal giudice per mandare avanti le attività dell’impresa vitivinicola che si trova a Monreale e San Cipirello. Il vino venduto dall’azienda è rispondente ai parametri di legge, assicura, e l’autorità giudiziaria ha autorizzato la vendita.

In relazione ai recenti articoli di stampa con i quali si è data notizia del sequestro del complesso aziendale della Cantine Simonetti srl, l’amministratore giudiziario Carlo Catalano, a tutela dell’azienda ed in primis della forza lavoro occupata, rappresenta che “la misura cautelare in corso di esecuzione separa una definitiva cesura rispetto alle condotte del passato”.

