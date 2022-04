Lo schianto e la tragedia, perde la vita Graziano Martorina

Vite che si spezzano. Famiglie distrutte e lacrime. Graziano Martorina, 44 anni, è l’ennesima vittima di una mattanza che non sembra avere fine.

Un terribile incidente stradale avvenuto a Noceto, in provincia di Parma, si è portato via Graziano Martorina. Aveva 44 anni ed era siciliano, originario di Siracusa. Da tempo abitava nel comune emiliano.

L’uomo era in sella a una moto di grossa cilindrata. È morto dopo uno scontro con un furgone avvenuto sulla via Emilia in località Il Moro. L’impatto, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, è stato violentissimo e il motociclista è stato sbalzato sull’asfalto. Uno scontro violento..

Immediati i soccorsi da parte di un’ambulanza e di un’automedica inviate dal 118. I sanitari hanno tentato di rianimarlo per 45 minuti, ma inutilmente. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Strazianti i commenti su Facebook da parte di amici e parenti.