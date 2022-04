Forte vento e burrasca, allerta in Sicilia della Protezione Civile

La Protezione Civile Siciliana ha emesso una avviso di allerta meteo che riguarda principalmente l’avviso di forte vento. Sta arrivando anche sulla Sicilia una perturbazione in arrivo dal nord Africa che porterà nelle prossime ore venti forti sulle regioni meridionali.

Per questo motivo, sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo. Il bollettino dl Dipartimento Regionale prevede, a partire dalle prime ore di giovedì, venti forti e di burrasca dai quadranti orientali su Sicilia e Calabria, specie in corrispondenza dei rilievi e lungo i settori costieri meridionali e orientali. Possibili anche mareggiate lungo le coste esposte.

Cosa dice il bollettino

I venti saranno “forti con raffiche di burrasca dai quadranti orientali, specie sui settori meridionali”. Questo il messaggio presente nel bollettino. I mari, invece, saranno “agitato lo Stretto di Sicilia e molto mossi i settori meridionali di Tirreno e Ionio”.

Allerta per rischio incendi

Un minimo, spinto dall’irrobustimento dell’alta pressione sull’Europa centrale, da domani si isolerà sui settori algerino-tunisini. In tale contesto, nubi alte e sottili interesseranno gran parte dell’Italia, con addensamenti più consistenti che interesseranno le due isole maggiori, con associati occasionali rovesci sulla. La ventilazione intensa dai quadranti orientali, si attenuerà sulla Sardegna intensificandosi su Sicilia e Calabria. Per questo motivo il Dipartimento ha anche inviato una allerta per rischio incendi nelle province di Palermo, Messina e Agrigento. Il livello è di “Pre-allerta”