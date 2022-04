L’Esercito dona uova di Pasqua ai piccoli pazienti dell’Ospedale dei Bambini

Un momento di felicità per i piccoli ricoverati dell’ Ospedale dei Bambini di Palermo. Arrivano le uova pasquali della Onlus ENEA donate dall’Esercito Italiano. Il comandante del 46° Reggimento Trasmissioni, Colonnello Giuseppe Lorusso, assieme a una rappresentanza del personale della Caserma “E. Turba” di Palermo, ha donato ai piccoli ricoverati le uova di cioccolato in occasione delle prossime festività pasquali.

Le uova donate sono state comprate su base volontaria dal personale dell’Esercito nell’ambito dell’iniziativa di beneficenza della ONLUS ENEA (European Neuroblastoma Association), con il patrocinio dello Stato Maggiore Difesa, volta a sostenere la ricerca scientifica per sconfiggere il Neuroblastoma, patologia considerata – dopo la leucemia – tra le prime cause di mortalità in età prescolare. L’ENEA è un’associazione guidata da genitori con esperienza diretta di malattia, che si occupa della raccolta fondi necessari per favorire il progresso della ricerca scientifica, attualmente unica arma per fronteggiare il neuroblastoma.

