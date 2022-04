Rissa per una ragazza a Palermo, giovane in ospedale e un arresto per tentato omicidio

Lite per una ragazza finisce nel sangue a Palermo. Un ragazzo ora è grave in ospedale dopo essere stato raggiunto da un colpo di spranga da un altro giovane. Quest’ultimo è in carcere accusato di tentato omicidio.

