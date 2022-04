Tragedia nella Domenica delle Palme, 29enne su scooter muore travolto da auto

Un altro giovane muore in Sicilia a causa di un incidente mortale. Alaeddine Oueslati, 29enne di Giarre, è morto nel corso dell’ennesimo incidente avvenuto all’alba di questa mattina.

Erano circa le 6.30 di oggi, domenica 10 aprile, e Alaeddine Oueslati, di origine tunisina ma giarrese di nascita, è deceduto all’incrocio tra via Roma e corso Italia a Riposto, in provincia di Catania. Un furgone ha urtato contro il suo scooter per cause ancora in fase di accertamento. Dopo il forte impatto il giovane avrebbe fatto un volo di un paio di metri schiantandosi sul selciato. Il 29enne sembra non indossasse il casco.

