Incidente mortale sulla Statale 106, muore coppia di palermitani e un ferito grave

Giacomo Belfiore, 57 anni, e Claudia Ferrari, 56 anni, di Palermo, sono morti in un incidente stradale avvenuto sulla statale 106 ionica nei pressi dello svincolo di Sibari. Nell’incidente è morto anche un cane meticcio di grossa taglia che viaggiava a bordo di una delle due auto coinvolte nel sinistro.

Due le autovetture coinvolte nell’incidente, una Dacia Duster e una Citroen C8. A bordo della Dacia Duster viaggiavano i due palermitani. Si trattava di Giacomo Belfiore, 57 anni, e Claudia Ferrari, 56 anni, mentre sulla Citroen C8 viaggiava una persona dell’Est, T.P. le sue iniziali, rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata, con l’elisoccorso, presso l’ospedale di Cosenza.

Si tratterebbe di un tamponamento

Dai primi sommari rilievi sembra che la causa dell’incidente potrebbe essere dovuta a un tamponamento. Il traffico, nei pressi dell’incidente, è stato interrotto per alcune ore in entrambe le direzioni ed è stato dirottato su alcune strade interne.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti, oltre agli agenti della polstrada, i carabinieri della compagnia di Cassano, gli agenti della polizia municipale di Cassano, e due squadre dei vigili del Fuoco di Castrovillari e di Rossano che hanno provveduto a estrarre i due corpi dall’abitacolo, alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. I due corpi esamini, su disposizione del magistrato di turno della procura del tribunale di Castrovillari, sono stati rimossi e trasportati all’obitorio del cimitero di Cassano.

Questa mattina altra tragedia in Sicilia

Alaeddine Oueslati, 29enne di Giarre, è morto nel corso dell’ennesimo incidente avvenuto all’alba di questa mattina. Erano circa le 6.30 di oggi, domenica 10 aprile, e Alaeddine Oueslati, di origine tunisina ma giarrese di nascita, è deceduto all’incrocio tra via Roma e corso Italia a Riposto, in provincia di Catania. Un furgone ha urtato contro il suo scooter per cause ancora in fase di accertamento. Dopo il forte impatto il giovane avrebbe fatto un volo di un paio di metri schiantandosi sul selciato. Il 29enne sembra non indossasse il casco.