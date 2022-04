Bimbo si affoga con cibo e va in arresto cardiaco, salvato in extremis

Il piccolo si affoga mentre sta mangiando, non respira più e va in arresto cardiaco. Ma i medici del pronto soccorso lo salvano all’ultimo minuto e ora il piccolo sta bene Dopo la grande paura di genitori e di parenti che hanno assistito inermi all’incidente avvenuto durante una scampagnata.

In particolare, un bimbo di 2 anni di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, ha rischiato di morire soffocato per un boccone andato di traverso durante una scampagnata. Arrivato, nella tarda mattinata, in arresto cardiaco in pronto soccorso è stato rianimato e adesso sta bene.

