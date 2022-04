Pantelleria, salvato dai carabinieri forestali un airone ferito

Prosegue incessante l’attività di sorveglianza del territorio, volta al perseguimento del rispetto normativo ed a tutela della salvaguardia del patrimonio naturalistico, da parte dei Carabinieri Forestali nel territorio del Parco Nazionale “Isola di Pantelleria”.

Nei giorni scorsi, nell’ambito dei servizi di controllo straordinario del territorio, coordinati dal Reparto CC P.N. Aspromonte di Reggio Calabria, nel rispetto dell’ambiente ed a tutela e salvaguardia del patrimonio faunistico, i Carabinieri Forestali in servizio sull’isola hanno recuperato un esemplare di airone cenerino (ardea cinerea) su un fondo agricolo sito in località “Mursia” in evidente difficoltà.

