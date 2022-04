Mega festa in piazza a Pantelleria con 200 persone, 4 denunce dei Carabinieri

I Carabinieri di Pantelleria hanno denunciato quattro isolani, che avrebbero organizzato una serata danzante in un noto bar del centro dell’isola con tanto di DJ, per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento e mancanza di licenza.

I militari sono stati chiamati per intervenire al centro del paese in quanto erano giunte diverse segnalazioni per musica ad alto volume. Giunti sul posto i Carabinieri hanno constatato la presenza all’interno del bar adibito a discoteca. Vi erano circa 200 persone che ballavano a suon di musica selezionata da due dj.

