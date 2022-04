Eventi in Sicilia: 4 appuntamenti da non perdere per le prossime settimane

Il ricco calendario di eventi in Sicilia prevede alcuni appuntamenti che turisti e non farebbero bene a non perdere: ne abbiamo selezionati alcuni tra gli intrattenimenti culturali e folkloristici che potrebbero far compagnia ai più esigenti – e non solo – in vista dell’arrivo della stagione estiva.

Dal Festival degli Aquiloni di San Vito Lo Capo all’Etna Comics, passando per due eventi di riferimento per Taormina come il Taobuk e il Taormina Film Fest, cerchiamo di riepilogare quali sono alcune delle tappe in calendario più ambite nell’intero territorio della nostra regione. Festival degli Aquiloni Dal 23 al 29 maggio 2022 a San Vito Lo Capo è in programma il Festival degli Aquiloni, la dodicesima edizione del festival dedicato all’aquilone, un simbolo di sogno e libertà, tradizione antica che non mancherà di affascinare i grandi e più piccoli. Nell’evento saranno organizzate esibizioni di volo libero, degustazioni e tanti spettacoli. Etna Comics Dal 1 al 5 giugno 2022 presso Le Ciminiere di Catania trova spazio Etna Comics 2022, il nuovo Festival Internazionale del Fumetto, del Gioco e della Cultura Pop. Un appuntamento che si appresta a compiere un decennio di vita, e che come ogni anno attirerà tanti appassionati di fumetti, cinema e giochi, oltre che di musica, collezionismo, spettacolo e cultura tradizionale giapponese. Una location d’eccezione, come quella delle Ciminiere di Catania, farà il resto! Taobuk Il Taobuk si svolge a Taormina dal 16 al 20 giugno 2022 rappresentando un festival letterario internazionale da non perdere per gli appassionati del settore. L’evento raccoglie la tradizione di Taormina come capitale della letteratura e delle arti in genere, confermando l’appuntamento del Taobuk come uno di quelli che non puoi non segnare sul tuo calendario. Il cartellone del Taobuk comprende la presenza di scrittori e artisti di fama internazionale, mostre, spettacoli teatrali, esibizioni di danza, retrospettive cinematografiche. Le location sono tra le più suggestive della Sicilia, come il Teatro Antico, i palazzi della Città e i grandi alberghi. Taormina Film Fest Dal 26 giugno al 2 luglio 2022 a Taormina è anche in programma il Taormina Film Fest, nello scenario del Teatro antico. L’evento, giunto alla sua 68° edizione, si concentrerà prevalentemente sul tema della commedia, con la celebrazione di Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi nell’anno del centenario della loro nascita. Saranno presenti i figli Paola Gassman e Gian Marco Tognazzi. Tra gli altri appuntamenti dell’evento rileviamo l’omaggio a Angelo Musco, attore comico siciliano, con la proiezione del film restaurato dalla CSC Cineteca Nazionale C’era una volta Angelo Musco. Tra le novità più attese anche un evento di cinema e musica dedicato a Ennio Morricone, con la proiezione di Ennio al Teatro Antico. Per l’occasione sarà presente il regista, Giuseppe Tornatore, con accompagnamento musicale. Per approfondire: A San Vito Lo Capo approda il Festival del cinema Italiano San Vito lo Capo mare più bello d’Italia, i concerti del Cous Cous Fest A Taormina vacanze tra i vip di Hollywood del Festival del Cinema e mare da sogno A San Vito lo Capo il festival musicale Mondo Sounds

