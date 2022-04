Trova la madre morta per infarto e si toglie la vita, tragedia in Sicilia

Una vera e propria tragedia in Sicilia. Un uomo trova la madre morta in casa e, forse per la disperazione, decide di togliersi la vita. La vicenda si è consumata questo pomeriggio.

Secondo quanto si apprende, l’uomo sarebbe rientrato in casa e avrebbe trovato la madre morta, probabilmente a causa di un infarto. Preso dalla disperazione, l’uomo avrebbe deciso di spararsi con una pistola.

