Ismaele La Vardera con Cateno De Luca? Addio alle Iene e guerra alla “Banda bassotti”

La ex Iena Ismaele La Vardera potrebbe candidarsi alle regionali con Cateno De Luca. La notizxia potrebbe essere ufficializzata domani nel corso di una conferenza stampa di Cateno De Luca che ha annunciato la propria candidatura a presidente della Regione Siciliana sotto il simbolo del suo movimento Sicilia Vera.

Intanto ieri sera la Iena palermitana ha annunciato il ritiro dalle scene e dal programma di Italia 1 che si occupa d’inchieste. “Con la voce che mi trema e il cuore che batte a mille, dopo 8 anni lascio Le Iene. Torno in Sicilia per cambiarla insieme a voi. Nei prossimi giorni vi racconterò i dettagli di una nuova impresa, forse la più folle della mia vita”.

“Voglio mettere a disposizione le mie energie per la Sicilia – ha detto il giornalista nel suo commovente video pubblicato sui social -. La banda bassotti della politica ha depredato le nostre bellezze e ci ha rubato i sogni. Oggi torno in Sicilia per dare voce a chi non crede nella politica. Voglio tornare a raccontare cosa accade nelle stanze del potere”.

Ed è proprio un termine comune a quello utilizzato da La Vardera – la banda bassotti – che sembra accomunare la Iena a Cateno De Luca. Il vulcanico ex sindaco di Messina, infatti, ha annunciato per domani una conferenza stampa “nel corso della quale verrà discussa la situazione politica regionale e ufficializzata l’adesione al Movimento fondato da Cateno De Luca di un esponente di rilievo”. L’annuncio è in programma per domani.

“Siamo pronti – spiega il candidato alla Presidenza della Regione Cateno De Luca – a presentare un personaggio di spicco che saprà imprimere una spinta decisiva al nostro progetto di liberazione della Sicilia dalla banda bassotti della politica. Un volto che personifica lo spirito, il valore che Sicilia Vera intende trasmettere. Per queste e altre ragioni che illustreremo nel corso della conferenza stampa abbiamo anche deciso di ufficializzare la sua nomina come Portavoce regionale del movimento”. Che sia proprio l’ormai ex Iena Ismaele La Vardera? Intanto arrivano like a pioggia al suo post da parte dei fedelissimi di De Luca. Molto più che un indizio.