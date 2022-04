Tregedia in Sicilia, esplode fabbrica di fuochi d’artificio: due ragazzi feriti

Tragedia questo pomeriggio all’interno di una fabbrica di fuochi d’artificio di Ispica dismessa da circa 9 anni, in provincia di Ragusa. Un forte boato è stato sentito il primo pomeriggio di oggi nella cittadina ragusana dove, secondo le prime informazioni della stampa locale, sarebbe esplosa una fabbrica di fuochi d’artificio.

Due ragazzi sono rimasti feriti e stanno per essere trasferiti con l’elisoccorso, si presume a Catania.

Le notizie sono ancora frammentarie. Sul posto stanno arrivando anche i vigili del fuoco per cercare di contenere l’incendio che si è generato dopo la deflagrazione avvenuta in un’azienda di fuochi d’artificio in via Sulla. I carabinieri dovranno chiarirne le cause.