Malore improvviso stronca medico, stava andando a visitare paziente

Un medico di famiglia è morto mentre stava andando a una visita domiciliare a un paziente. Così è morto Gianfranco Abbadessa, noto e stimato medico di Tortorici, in provincia di Massina. L’uomo è stato stroncato da un malore improvviso che sta creando anche polemiche sulla macchina dei soccorsi.

Sulla morte del dottore, che ha provocato sgomento tra i residenti del comune, è intervenuto il sindaco di Castell’Umberto, Vincenzo Civa che non ha nascosto la sua rabbia per un sistema sanitario che a suo dire ha abbandonato il territorio nebroideo: “Stavolta è toccato a uno di noi – commenta -, si è richiesto l’intervento dell’ambulanza più vicina. Questa si trovava fuori, allora ne è arrivata un’altra da Ucria, a 27 minuti da Tortorici, senza medico a bordo che poteva salvare la vita a Gianfranco. Non è più sostenibile questa situazione. Il mio è un appello non solo perché si trattava di un collega, ma soprattutto perché questo rappresenta un problema per l’intera comunità”.

