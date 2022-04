Auto in fiamme a Partinico, indagano i Carabinieri

Un’auto di proprietà di due fratelli di Partinico è andata disttutta da un incendio su cui adesso indagano i carabinieri.

Questa notte, in via Messina, a Partinico, è andata in fiamme l’auto di due fratelli di Partinico. Secondo i carabinieri si tratterebbe di un raid di natura dolosa. L’allarme è stato dato attorno alle due di stanotte quando in via Messina sono accorsi i vigili del fuoco.

