Autovelox fissi, mobili e telelaser, a Palermo il “Grande fratello” della velocità

Proseguono i controlli elettronici della velocità nelle strade palermitane. La polizia municipale comunica, infatti, in ottemperanza alle disposizioni della legge 168/2002, l’elenco delle strade cittadine che saranno sottoposte al controllo elettronico della velocità dal 4 al 10 aprile 2022.

L’autovelox mobile sarà in viale Regione Siciliana N.O. lungo a carreggiata centrale in direzione Trapani (Via Sardegna)

I box fissi saranno nelle seguenti vie:

Viale Regione Siciliana N.O. carreggiata centrale, dif, civ 3666 direzione Catania

Viale Regione Siciliana N.O. carreggiata centrale altezza via Principe di Paternò in direzione Trapani

Viale Regione Siciliana N.O., carreggiata centrale all’altezza di via Nave in direzione Catania

Viale Regione Siciliana N. O., carreggiata centrale altezza di via La Loggia in direzione Trapani.

Viale Regione Siciliana S. E., carreggiata centrale altezza via Ernesto Basile direzione Trapani

Viale Regione Siciliana S. E., carreggiata centrale altezza via Ernesto Basile direzione Catania

Viale Regione Siciliana, S.E., carreggiata centrale altezza mt.120 prima rampa E. sv Bonagia direzione Catania

Viale Regione Siciliana, S.E., carreggiata centrale altezza mt.120 prima rampa E. sv Bonagia direzione direzione Trapani.

Telelaser e autovelox mobili

Ma non baste perchè a Palermo saranno operativi anche Telelaser e Autovelox Mobile (106) in viale Regione Siciliana Nord Ovest, lungo la carreggiata laterale in direzione Trapani e sempre in viale Regione Siciliana Nord Ovest, lungo la carreggiata laterale direzione Catania.

I poliziotti municipali useranno anche il Telelaser per controllare la velocità dei veicoli in Via Libertà, Viale Diana,

Viale dell’Olimpo, Viale Croce Rossa.

L’autovelox mobile sarà inoltre attivo su strade urbane locali come viale Michelangelo, via Lanza di Scalea, viale dell’Olimpo, via Ernesto Basile, viale Ercole e viale Diana.