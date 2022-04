Incidente stronca Angelo Marotta, il siciliano famoso per Tu si que vales

Un siciliano conosciuto, Angelo Marotta, 63 anni, è morto questa mattina in un incidente stradale in via Garibaldi, a Vittoria, in provincia di Ragusa.

L’uomo, conosciutissimo a Vittoria, era stato anche protagonista di una puntata dello show “Tu si que vales”, andata in onda il 30 ottobre 2021 su Canale 5, facendo divertire il pubblico con una gag ormai quasi passata alla storia: “Sono di Ragusa provincia di Vittoria”, aveva detto.

