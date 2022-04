Auto “schilometrate” in Sicilia, denuncia e sequestro dopo servizio di Striscia la Notizia

Auto “schilometrate”. Il servizio di Striscia la Notizia e le indagini della polizia stradale che ha denunciato il rivenditore che avrebbe manomesso i contachilometri delle vetture, frodando i clienti, ignari e convinti di aver acquistato auto che avevano percorso meno chilometri, e quindi, più nuove.

La Polizia di Stato di Enna ha scoperto che un rivenditore di automobili della provincia manometteva i contachilometri delle vetture in vendita. Il caso era stato messo in luce un servizio di Striscia la Notizia.

Stefania Petyx, inviata di Striscia la Notizia, si era recata dal rivenditore chiedendo spiegazioni.

La Polizia Stradale hanno dunque eseguito un accesso ispettivo presso lo steso rivenditore riconosciuto grazie al servizio del tg satirico di Canale 5 e sul quale erano già in atto indagini.

Il personale Polstrada di Enna ha effettuato il controllo dell’attività e ha riscontrato un elevato numero di manomissioni. Per questo la polizia ha sequestrato 16 auto e ha deferito all’autorità giudiziaria il titolare dell’attività per il delitto di frode in commercio. Sarebbero oltre 7 milioni i chilometri scalati su un centinaio di veicoli individuati. Sono in corso ulteriori indagini per l’accertamento di eventuali altri reati.