Oltre 110 mila cosmetici pericolosi sequestrati a Palermo

I Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno sequestrato oltre 114 mila prodotti cosmetici e per la cura della persona. Le Fiamme Gialle hanno anche segnalato all’Autorità Giudiziaria tre persone per le ipotesi di reato di contraffazione, frode nell’esercizio del commercio e violazione delle disposizioni in materia di sicurezza ed etichettatura dei prodotti.

In particolare, i militari del Nucleo di Polizia Economica-Finanziaria lo scorso 23 marzo, hanno effettuato un’attività ispettiva nei confronti di tre esercizi commerciali con sede nel capoluogo, rinvenendo, esposti sui banchi di vendita ed all’interno dei magazzini, cosmetici privi dei requisiti di sicurezza imposti dalla normativa comunitaria, nonché profumi riportanti il logo presumibilmente contraffatto di noti marchi di settore.

