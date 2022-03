Panico all’aeroporto di Palermo, crolla impalcatura per il forte vento (VIDEO)

Panico all’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino questa sera quando, a causa del vento eccezionale, con raffiche fino a 75 nodi, una parte delle cesate di un cantiere, tra i gate 1 e 8, è crollata.

E’ scattato il piano di emergenza dell’aeroporto e sono stati evecuati tutti i passeggeri. Sul posto si sono recate diverse ambulanze ma non ci sono feriti.

Al momento si sta attivando la procedura di chiusura dell’aeroporto. Il forte vento aveva già causato sei dirottamenti di voli in altri aeroporti.

Sono stati veri e propri momenti di paura per i passeggeri in attesa all’aeroporto di Palermo dove è scattato il fuggi fuggi generale come di vede dal video.