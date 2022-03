Rissa per mancata precedenza a Palermo finisce a cazzotti, un uomo in ospedale

A Palermo scoppia una rissa per una presunta mancata precedenza che finisce a cazzotti. Un automobilista ha colpito un uomo che era in sella a una moto dopo che in un incrocio è nata una discussione a causa di una precedenza non data. Scene di ordinaria follia nel Capoluogo siciliano.

La vicenda, come racconta BlogSicilia, si è consumata all’incrocio tra la via Maggiore Toselli e la via de Cosmi. Auto e moto si sono sfiorate e ne sarebbe nata discussione che poi è degenerata in offese e poi in rissa. Così il motociclista sarebbe stato colpito con un pugno. L’uomo è rovinato sull’asfalto ed è stato costretto a ricorrere alle cure del 118 che poi lo ha condotto in ospedale.

