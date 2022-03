Si schianta sulla bici elettrica, grave a Palermo

Si schianta mentre è in sella a una bicicletta elettrica. Ora è grave all’ospedale Civico di Palermo.

L’incidente è avvenuto lungo la via Panoramica dei Templi, ad Agrigento. L’uomo, un 37enne, si è schiantato contro un muro per cause in corso di accertamento.

Condividi

Redazione 5952 posts 0 comments