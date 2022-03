Ragazza di 18 anni muore dopo incidente sulla SS115

Una ragazza di 18 anni, M.B., è morta in seguito ad un grave incidente stradale avvenuto ieri sera sulla SS115 tra Campobello e Mazara del Vallo. Una strada che si conferma teatro di numerosi incidenti alcuni mortali.

La ragazza è morta questa mattina al Policlinico di Palermo, dove è stata trasferita con l’elisoccorso, dopo i vari tentativi dei medici che hanno tentato di salvarla.

Secondo le prime ricostruzioni, la giovane si trovava a bordo di uno scooter con un’altra ragazza quando si sono scontrate con un’auto che proveniva in direzione opposta. Le due giovani sono state trasportate da un’ambulanza del 118 all’ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano ma per una delle due, viste le sue condizioni, è stato necessario, come detto, il trasferimento in elisoccorso al Policlinico di Palermo dove purtroppo si è spenta.

L’altra ragazza che era a bordo del motociclo ha riportato lievi fratture ed è stata dimessa. Indaga la Polizia Municipale di Mazara del Vallo.

Attraverso la pagina facebook del Comune di Mazara del Vallo si legge: “La comunità mazarese piange una giovane vita spezzata da un incidente stradale. Morgana purtroppo non ce l’ha fatta. Alla famiglia Bono il cordoglio e la vicinanza dell’amministrazione comunale”.