L’incidente e la tragedia di Morgana Bono, una comunità sconvolta

La comunità di Mazara del Vallo è colpita al cuore per la morte di Morgana Bono. È lei la giovane di 17 anni che si è spenta in un ospedale di Palermo dopo un incidente avvenuto tra Campobello di Mazara e Mazara del Vallo. Nonostante i tentativi dei medici, la giovane non ce l’ha fatta a causa delle ferite troppo gravi.

L’incidente sulla SS115

L’incidente è avvenuto ieri, 26 marzo, sulla strada statale 115. La giovane, secondo quanto ricostruito viaggiava a bordo di un ciclomotore con un’amica. Per causa ancora da accertare, il veicolo a due ruote si è scontrato frontalmente con un’automobile guidata da un medico. In seguito allo schianto, le due giovani sono state sbalzata dal ciclomotore. Ad avere la peggio la 17enne Morgana Bono, subito soccorsa dal 118 che l’ha condotta all’ospedale di Castelvetrano. Vista la gravità della situazione la ragazza era stata poi trasferita in elisoccorso a villa Sofia, a Palermo. L’altra ragazza, che era a bordo del motociclo, ha riportato lievi fratture ed è stata dimessa.

Condividi