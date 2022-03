Moonwatch mania a Palermo, ressa e accampamenti per comprare l’orologio

È Moonwatch mania anche a Palermo dove c’è chi è rimasto a dormire in strada pur di accaparrarsi una riproduzione del celebre Moonwatch, la cui vendita è cominciata stamattina alle 10. In via Ruggero Settimo c’è chi è rimasto in fila per ventiquattro ore, pur di assicurarsi l’acquisto del nuovo Swatch della Omega.

A Palermo 100 per un orologio

Circa cento persone si sono man mano assiepate davanti a un negozio che disponeva di un limitato stock, 116 esemplari, di orologi che portano il marchio di due brand, Swatch e Omega. Tra le persone in coda veri collezionisti ma anche qualcuno che tenta di accaparrarsi un esemplare per poi rivenderlo a un prezzo ben più alto. La gente non si è lasciata scoraggiare nemmeno dalla temperatura che in nottata era tutt’altro che mite. C’è chi si è portato dietro una sedia e un thermos di caffè, altri hanno trovato un giaciglio di fortuna.

Cos'è il Moonwatch L'orologio è in vendita a 250 euro, ma da quanto si è appreso uno dei primi clienti lo avrebbe subito rivenduto a 1.500 euro appena uscito da negozio. È il fenomeno del reselling, che ha spinto a trascorrere una notte insonne chi punta su un piccolo guadagno con la rivendita dell'orologio, prodotto in 11 modelli, che rielabora lo Speedmaster Moonwatch, l'iconico orologio che era al polso degli astronauti che andarono sulla luna. Fila e ressa Non solo a Palermo si sono registrate code e ressa per accaparrarsi il Moonwatch, ma anche in altre città d'Italia, tra cui Verona, Firenze, Torino e Napoli. "Non ci aspettavamo di ritrovarvi così numerosi presso i nostri negozi! Anche noi – scrivono i titolari dello store palermitano sulla pagina Facebook – siamo elettrizzati per la collezione Moonswatch e condividiamo il vostro entusiasmo. Vi ricordiamo che il prodotto non è limitato e sarà nuovamente disponibile. Vi invitiamo a evitare code eccessive e assembramenti". I precedenti per gli acquisti folli come non dimenticare le resse per la corsa all'acquisto delle scarpe Lidl. Sono numerosi i casi di prodotti che diventano l'oggetto del desiderio. Nel novembre 2020 anche in Sicilia era partita la caccia alle scarpe multicolore targate Lidl. Su internet c'era chi è arrivato a venderle per centinaia di euro, il loro valore commerciale però si aggirava sui 19 euro.

