Vestiti contraffatti sequestrati ad ambulante palermitano, andranno in Ucraina

La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato 125 capi d’abbigliamento invernali contraffatti di note case di moda esposti da un venditore ambulante al mercato rionale di piazzale Giotto.

L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Palermo e, come disposto dall’Autorità Giudiziaria e i vestiti sono stati donati in beneficenza, dopo averne rimosso le griffe in tutela dei diritti d’autore, all’organizzazione di volontariato “Gruppo di Protezione Civile – Associazione Nazionale del Fante” per contribuire alla raccolta umanitaria a supporto della popolazione civile ucraina colpita dall’invasione russa.

Condividi