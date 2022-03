Si accascia e muore mentre raccoglie verdura, muore un uomo di Partinico

Si accascia e muore mentre raccoglie asparagi in campagna. Così è morto a Cinisi un uomo originario di Partinico. La scoperta del Corpo forestale della Regione Siciliana.

Nel pomeriggio di ieri, durante un servizio di pattugliamento su Monte Palmeto, personale del Corpo forestale della Regione Siciliana ha rinvenuto l’84enne originario di Partinico senza vita.

L’uomo si era avventurato su quella stradella forestale in cerca di asparagi ed è stato colto da malore.

Allertato immediatamente il numero unico di emergenza nazionale, una aliquota di personale sanitario è stata rilevata da un’altra pattuglia del Corpo e portata celermente sul posto, dove il medico presente non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Si è così attivata la procedura prevista in questi casi e sul posto è intervenuto personale dell’Arma dei Carabinieri e il Magistrato di turno. Gli evidenti segni di decesso per cause naturali hanno fatto si che in un lasso di tempo abbastanza breve sia stato possibile restituire la salma dell’84enne alla famiglia.