Paura a Monreale, si ribalta uno scavatore

Incidente sul lavoro questa mattina a Monreale all’interno di un cantiere. L’incidente, che per fortuna non ha provocato feriti gravi, è avvenuto nella mattinata di oggi, 24 marzo, nei pressi del quartiere Carmine, dove sono in atto alcuni lavori di riqualificazione appaltati dal Comune normanno.

Un piccolo mezzo escavatore di proprietà della ditta in attività si è ribaltato per cause da ricostruire.

L’uomo alla guida del mezzo non ha riportato gravi ferite. L’incidente si è verificato subito dopo l’apertura del cantiere, attorno alle 7 e 30. Nel corso della mattinata il mezzo è stato messo nuovamente in sicurezza.

